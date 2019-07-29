Baypas olmaya İzmir’e geldi

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İngiltere'deyaşamını sürdüren 43 yaşındaki Cahide Bal, 10 yıllık süreçte 5 defa kalp krizi geçirdi. 8 defa anjiyografi yapılan Bal'a, en son 1 ay önce kalp krizi geçirince Londra'da meme altı baypas ameliyatı önerildi. Londra'da ameliyat olmak istemeyen Bal, İzmir'e geldi. Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin tarafından gerçekleştirilen meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu. İngiltere'de yaşamasına rağmen, Türkiye'de Türk hekimleri tarafından ameliyat edilmeyi tercih ettiğini söyleyen Cahide Bal, ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Narin, operasyonun sol meme altından küçük kesi ile gerçekleştirildiğini kaydetti. Göğüs kemiği kesilmeden operasyonun yapıldığını dile getiren Narin, "Hastamız son 10 yıllık süre boyunca 5 defa kalp krizi geçirmiş ve 8 defa da anjiyo olmuş. En son Londra'da geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan koroner anjiyografide, tıkalı olan damarı açılamadığı için ameliyat kararı verilmiş. Dolayısıyla, kalpte krizin etkilediği bölge de çok yıpranmıştı. Biz de vücutta travmayı en az seviyede tutabilmek için, meme altından 6 cm'lik küçük kesi cerrahisiyle baypas operasyonunu gerçekleştirdik. Hastamızın durumu şu anda çok iyi. Küçük kesi yöntemiyle, kesilen bir kemik olmadığı için iyileşme süresi de çok kısaldı. Hasta erken dönemde istediği pozisyonda yatabilir, erken dönemde spora başlayabilir ve araba kullanabilir.