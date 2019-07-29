Denizli haşhaş üretiminde artış sağladı

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Denizli'de, deneme üretimine başlanan "Çelikoğlu" ve "Hüseyinbey" haşhaş çeşitlerinde diğer çeşitlere oranla verim yönünden yüzde 50 artış elde edildi. Kapsülünün ihtiva ettiği morfinin tıbbi ve bilimsel amaçlı kullanımı yönünden önemli bir endüstriyel ürün olan haşhaş, çeşitli ülkelerde Birleşmiş Milletler denetiminde belirli kota dahilinde üretiliyor. Tohumu gıdada kullanılan haşhaşın, Türkiye'de de ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrollü ekimine izin veriliyor. Tıpta kullanımının yanı sıra sofraları da süsleyen haşhaş, kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "Çelikoğlu" ve "Hüseyinbey" adlı haşhaş çeşitlerinin Denizli'ye adaptasyonunun tespiti amacıyla deneme üretimi yapıldı. Baklan ilçesindeki deneme tarlasında ekimi yapılan çeşitlerde, tohum verimliliği ve morfin bakımından diğerlerine göre yüzde 50 artış olduğu görüldü. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Necdet Demir, "Şehirde geçen yıl 74 bin 500 dekarda yaklaşık 12 bin 500 ton haşhaş üretildi. ekim alanının 2019 yılında 112 bin 500 dekara çıktı"dedi.