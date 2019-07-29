Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Haluk Levent’ten Elfida’ya sürpriz

’ten Elfida’ya sürpriz

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Haluk Levent’ten Elfida’ya sürpriz
Sanatçı Haluk Levent, "kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası Elfida Gündüz'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Levent, Gündüz'ü Çiğli ilçesindeki evine üzerinde mumları ve "İyi ki Doğdun Elfida" yazılı not bulunan pasta ile ziyaret etti. Elfida ve annesi Zülfiye Gündüz tarafından kapıda karşılanan Levent, bir süre onlarla sohbet etti. Levent'in hayranı olan Gündüz, "Elfida" şarkısı eşliğinde doğum günü pastasını kesti. Elfida, "Haluk abi bana verdiği sözü 12. yaş günümde tuttu. Yeni yaşımı onunla kutlamanın mutluluğunu yaşadım. Bu, benim için hayatım boyunca unutamayacağım en güzel doğum günü hediyesi oldu. İyi ki Haluk abim var" diye konuştu. Haluk Levent ise Elfida'nın her zaman yanında olacağını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haluk Levent’ten Elfida’ya sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN