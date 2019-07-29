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Hemşirenin ölümünde şüphesi oluştu

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Hemşirenin ölümünde KKKA şüphesi oluştu
İzmir'de hayatırnı kaybeden hemşirenin ölümünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi. Balıkesir'de hemşirelik yapan 28 yaşındaki Meryem Y., İzmir'de, 19 Temmuz'da rahatsızlanınca Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kan değerlerinin düşük olduğu belirlenen Meryem Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Meryem Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Meryem Y.'nin kan değerlerinin düşük olması, KKKA hastalığı geçirmiş olabileceği şüphesi yarattı. Bunun üzerine Meryem Y.'nin kan örnekleri alınıp, incelenmek üzere Ankara'ya laboratuvara gönderildi.
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Hemşirenin ölümünde KKKA şüphesi oluştu
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