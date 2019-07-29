Horoz’a Barcelona’dan takvıye!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Yukatel DenizlisporYeşil-siyahlılarınKolombiyalı oyuncunun kulübünden ayrıldığı ve bedelsiz olarak Denizlispor'a geleceği ifade edildi. Bu arada Akhisarspor'dan transfer edilen Zeki Yavru'nun idmanda burnu kırıldı. İdman sırasında takım arkadaşıyla çarpışan Zeki'nin tedavisinin sürdüğü ve yaklaşık