Horoz’a Barcelona’dan takvıye!

Süper Lig'de transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Yukatel Denizlispor bir oyuncuya daha imza attırmaya hazırlanıyor.
Yeşil-siyahlıların Ekvador'un Barcelona SC takımında forma giyen orta saha Oscar Estupinan'la prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.
Kolombiyalı oyuncunun kulübünden ayrıldığı ve bedelsiz olarak Denizlispor'a geleceği ifade edildi. Bu arada Akhisarspor'dan transfer edilen Zeki Yavru'nun idmanda burnu kırıldı. İdman sırasında takım arkadaşıyla çarpışan Zeki'nin tedavisinin sürdüğü ve yaklaşık 1 hafta takımla toplu çalışmalara katılamayacağı öğrenildi.