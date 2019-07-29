İzmir’de rahvan yarışları yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de ilki geçen yıl yapılan Rahvan At Yarışları'nın ikincisi Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kaynaklar'da bulunan boş bir arazi, yarış pisti olarak düzenlendi. Yarışa, 200 yarış atı katıldı. Yaş ve boylarına göre 13 kategoriye ayrılan atlar, daha sonra kendi grupları içerisinde yarışmaları için hazırlandı. Yarıştan önce, jokeyler atları ile bir süre antrenman yaptı. 5 yaşında at binmeye başlayan Elvan Ersoy da (10), jokey olan babası Tecelli Aksoy ile birlikte yarışa katıldı. Kadınlar kategorisi bulunmadığı için 'Cesur' isimli atı ile Zafer Koşusu yapan Elvan Ersoy, at binmeyi çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemek istediğini aktardı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç adına da jokey Kemal Dinççi, 'Beyazgül' adlı at ile yarışa katıldı.