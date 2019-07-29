Kültürpark’ın yapı envanteri çıkarıldı

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MimarlarOdası İzmir Şubesi, kent merkezindeki 42 hektarlık önemli yeşil alanlardan olan Kültürpark'ın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması aşaması gibi çalışmalarda kullanılmak üzere, veri tabanı oluşturdu. Kültürpark'ın yapı envanteri, hazırlanan raporda toplandı. 2'nci derece doğal sit ve tarihsel sit alanı olarak tescillenen Kültürpark'ın, vatandaşlar tarafından hala aktif şekilde kullanıldığı belirtilen raporda, buraya, acil durumlar haricinde araç girişinin tavizsiz olarak engellenmesi istendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görev yaptığı dönemde özel bir üniversiteye 3 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen, daha sonra tahsisi meclis kararı ile iptal edilen İZFAŞ eski binasının, Kültürpark Arşivi ve Müzesi olarak değerlendirilebileceği önerisi de sunuldu.Raporda, Kültürpark'ta yapılaşmaya ve araç trafiğine yol açtığı belirtilen polis merkezi binasının, alan dışında uygun bir yere taşınarak, bu bölgenin ağaçlandırılması önerisi de yer aldı. Kültürpark içerisinde bulunan hayvan polikliniğinin, önemli bir işleve sahip olduğu, ancak özellikle kokusu ile çevreyi olumsuz şekilde etkilediği belirtilerek, alan dışına taşınması gerektiği ifade edildi. Raporda, eski Sovyetler Birliği Pavyonu ve eski Evkaf Pavyonu'nun Kültürpark'ın en karakteristik yapılarından olduğu, korunması gerektiği vurgulandı.