Lavantanın bereketi

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Denizliligirişimci Hüseyin Gündoğar (59), 3 yıl önce tekstil atölyesini kapattıktan sonra eşi Sabiha Gündoğar'ın (55) isteği üzerine lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. İlk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi'ne katılan Gündoğar çifti, aromatik bitkiler hakkında kurs aldı. Kursun ardından proje kapsamında Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisinde tarla satın alıp, lavanta fideleri dikti. Gündoğar çifti, şimdi 50 dekar alanda lavanta yetiştiriyor. Hüseyin Gündoğar'ın oluşturduğu lavanta tarlası, ziyaretçi akınına uğruyor.Lavanta tarlasının içine fotoğraf çektirmek isteyenler içinde salıncak, bisiklet, saman balyaları gibi dekoratif eşyalar yerleştiren Gündoğar, tarlaya girmek isteyenlerden kişi başına 5 lira, fotoğraf çektirmek isteyenlerden ise çekime göre para alıyor. Lavanta hasadından çok ziyaretçilerden para kazandığını söyleyen Gündoğar, şimdiye kadar 5 bin kişinin geldiğini söyledi.