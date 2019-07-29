Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisa’da fabrika yanarak küle döndü

’da fabrika yanarak küle döndü

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Manisa’da fabrika yanarak küle döndü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu ilçesinde bir Fransız şirketine ait otomobil sektörü ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika güvenlik görevlisi alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da fabrika yanarak küle döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN