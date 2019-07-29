Soyer, yaptığı gafın ardından özür diledi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, turizm için "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık" dedi. Bu sözlerin ardından Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Sivas Yiğidolar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Pilgir tepki gösterdi. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan, talihsiz cümleleriniz bizi incitti, ancak sizi yine de Bitlis'e bekleriz" diye yanıt verdi.Sivas Yiğidolar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Pilgir, yaptığı yazılı açıklamada Soyer'i kınadığını belirtti. Pilgir, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in turistik anlamda hak ettiği yerde olmamasının asıl sebebinin, yıllardır İzmir'de süregelen CHP zihniyetinin 25 yıldır yerel yönetimlerdeki vizyonsuz ve başarısız turizm politikası olduğunun maalesef farkında değil. Selçuklu ve Osmanlı'nın önemli şehri, milli mücadeleye ev sahipliği yapan 'Sultan şehrimiz' Sivas, birçok medeniyete beşiklik etmiş, adeta tarih kokan bir kültür mirasına sahiptir. Ülkemizi karış karış gezen ozanların, sanatçıların, Aşık Veysellerin, Pir Sultan Abdalların, erenlerin diyarıdır. Köklü bir Anadolu kültürüne, misafirperverlik geleneğine sahiptir. Hal böyleyken sultan şehrimize mesnetsiz benzetmelerle itham eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i yapmış olduğu talihsiz açıklamalarından dolayı esefle kınıyorum" dedi. Gelen tepkiler üzerine "Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim" diyen Başkan Soyer, "Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.