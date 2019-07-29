Spil Karası üzümünde hasat sevinci

BUGÜN NELER OLDU

ManisaBağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından melezleme yolu ile elde edilen, erkenci özellikler taşıyan siyah ve verimli bir üzüm olan Spil Karası üzüm çeşidinde hasat başladı. Adana, Mersin, Tokat, Erzincan, Ankara, Tekirdağ gibi illere gönderildi. İlk alınan sonuçlar olumlu yönde. Spil Karası, Manisa'da 2013 yılında tescile sunulan ve 31 Ekim 2016'da Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nce tescillenen beş yeni üzüm çeşidinden biridir. Manisa Bağcılık Araştırma Müdürü Akay Ünal, "Spil Karası üzüm çeşidi bizim kurumumuzun tescil ettiği erkenci bir çeşittir. Biz çok mutluyuz. Ülkemizin birçok noktasına gönderdik. İlk aldığımız sonuçlar gayet olumlu. Spil Karası üzümü biz tescillediğimiz zaman anket yoluyla belirlemiştik, üreticilerimize sormuştuk ismini. İlk başta olan isim Spil Karası ismiydi. O yüzden de en erken olgunlaşan çeşidimize onun ismini verdik. Bu çeşitler yayıldıkça daha da umutluyuz" dedi.