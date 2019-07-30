1 lira için boşandı kendi işini kurdu

DENIZLI'DE ördüğü giyeceklerle geçimini sağlayan 57 yaşındaki Ümmü Akça, kızıyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Eşiyle maddi sorunlar yaşadığı için yaklaşık 10 yıl önce ayrılan Akça, kendine ve kızına bakmanın yolunu şişlerin ucunda buldu. Akça eşinden ayrıldıktan sonra bir süre maddi zorluk çekmeye başlayınca geçimi sağlamak için iş aramaya başladı. Bu sırada kızı annesine el örgüleri yapıp satma fikrini söyledi. Bunun üzerine Akça, şiş ve yün yumağı alarak yelek ördü. Daha sonra ördüğü yelekleri 'El emeği pazarı'na götürerek satmaya başladı. Akça işlerini genişleterek daha çok para kazanmaya başladı. 57 yaşındaki Akça, kazandığı para işle hem emeklilik için sigorta primini ödedi hem de kızını üniversitede okuttu hem de evlendirdi. Bir kadın olarak ayakta durabilmenin mutluluğunu yaşayan Akça, halen geçimini pazarda sattığını ürünlerle sağlamaya devam ediyor.

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Şimdiki hayatından daha memnun olduğunu vurgulayan Akça, "Şimdiki hayatım emekliliğimle birlikte daha güzel. Evde çalışarak sigortamı yaptırdım. Kızım 1.5-2 seneyi geçti sigortasını kendisi yatırıyor. İnşallah ben gibi kızım da emekli olacak. Herkes beni örnek alsın. İşlerine sık sıkıya tutunsun" dedi.