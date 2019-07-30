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400 yıllık hamam kütüphane olacak

Giriş Tarihi: 30.7.2019
400 yıllık hamam kütüphane olacak
Manısa'nın Turgutlu ilçesindeki 400 yıllık tarihi hamam çocuk kütüphanesi olacak. İlçede 1600'lü yıllarda yapılan ve bölgede "Gavur Hamamı" olarak bilinen tarihi binanın çocuk kütüphanesi olarak hizmet vermesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylandı. İlerleyen günlerde tarihi hamamda restorasyon çalışmalarına başlanacak. 1930 yılında yapılan ve bir dönem banka olarak hizmet veren başka bir tarihi bina da restore edilerek kadınlar için kurs merkezi haline dönüştürülecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.
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