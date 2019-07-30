‘Altınordu tam bır avrupa kulübü’

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FF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yaz döneminde Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Engin Bekdemir, yeni kulübüne övgüler yağdırdı. Kariyerinde dünyaca ünlü iki kulüp Hollanda'nın PSV Eindhoven ve Portekiz'in Porto kulüplerinde de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu,diye konuştu. PSV Eindhoven altyapısında yetiştiğini anlatan Engin,İki ayrı ekole sahip, dünyaca ünlü iki kulüpte forma giydiğim için kendimi şanslı hissediyorum. James Rodriguez ve Falcao gibi yıldızlarla idmana çıktım. Onları izleyerek neyi, nasıl başardıklarını gözlemledim. Farklı kültürleri ve farklı sistemleri tanırken, rekabet etmeyi öğrendim. Altınordu bu iki önemli işi başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.