Bağyurdu OSB’den ‘yatırım’ teşekkürü

BUGÜN NELER OLDU

teknolojiye dayalı, yerli üretimin merkezi olma hedefi ile büyüyen Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimi, ekonomide yaşanan sıkıntılı dönemde yatırım yapan ve Bağyurdu OSB'nin kurulmasına destek veren eski EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın'a teşekkür etti. Taşkın'ın ortağı olduğu Petrofer A.Ş.'nin özel gres üretimi yapan yeni fabrikasını ziyaret eden BAYOSB Yönetimi, yerli ve milli üretimin en güzel örneklerinden biri olan fabrikayı gezdi. BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, ekonomide yaşanan sıkıntılı döneme rağmen yeni fabrika kurarak, ithalatın önüne geçmeye çalışan Taşkın'a teşekkür ettiklerini söyledi.