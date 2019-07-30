Çalıştığı hastanede yaşama tutundu

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Çakır'ın geçen sene ailesiyle beraber gittiği Ödemiş gezisi dönüşü içinde bulundukları araba bir minibüsle çarpıştı. Kazada Çakır'ın 76 yaşındaki annesi Sultan Çakır ile 53 yaşındaki yengesi Deniz Çakır yaşamını yitirdi.Kazada çarpmaya bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Çakır, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakınları ve mesai arkadaşlarının isteği üzerine bir gün sonra röntgen teknisyeni olarak görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alınan Çakır'ın ameliyatın ardından beyin kanaması durduruldu. Tedavilere 20 gün sonra gözlerini kırparak olumlu yanıt veren ve yoğun bakımda 45 gün solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Çakır, yaşamsal fonksiyonlarının düzelmesinin ardından aynı hastanede bulunan Palyatif servisinde tedavi gördü.

'ZOR GÜNLER YAŞADIM'

Arkadaşlarının iyileşmesi için günlerce başında beklediği Çakır, kazadan 2 ay sonra onların desteğiyle ayağa kalkarak yürümeyi başardı. Çakır, taburcu olmasının ardından bir süre memleketi Malatya'da dinlenirken iyileşmesinde önemli katkıları olan arkadaşlarını bir yıl sonra hastanede ziyaret ederek onlarla pasta kesti. Rukiye Çakır, uzun yıllardır görev yaptığı hastaneye yeniden sağlıklı bir şekilde geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kazanın ardından yaşadıklarını uzun süre hatırlayamadığını belirten Çakır, "Çok zor günler yaşadım. Annemi ve yengemi kaybettim. Mesai arkadaşlarımın emeği ve katkısı olmasaydı bugün ayakta olmayı bırakın belki hayatta bile olamayacaktım. Yaşamamı onlara borçluyum" dedi. Hastanenin yoğun bakım kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Nimet Şenoğlu da Çakır'ın servise getirildiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, arkadaşlarıyla birlikte hastayı iyileştirmek için günlerce mücadele verdiklerini anlattı.