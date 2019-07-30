CHP karşıyaka’da satış furyası başladı

İZMİR'DE CHP'nin her seçimde rekor oy aldığı ve 15 yıldır yönettiği Karşıyaka Belediyesi, mali açıdan iflas etme noktasına geldi. Geçtiğimiz dönemde işçilerinin önemli bölümüne düzenli maaş ödemekte zorlanan belediye hacizlerle boğuşuyor. CHP'li Cevat Durak'ın 10 yıl yönettiği ve geçtiğimiz dönemde yine CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ın başkanlık yaptığı belediyede görevi devralan CHP'li Başkan Cemil Tugay, koltuğa oturur oturmaz karşılaştığı 250 milyon borç nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Henüz ilçede önemli bir icraata imza atamayan yeni Başkan Tugay, geçtiğimiz aylarda kurtuluş için ilk olarak belediye gayrimenkullerini satmak kararı aldığını açıklamıştı. Başkan Tugay, "Gelir giderde bir bozukluk var. Belediyenin gideri gelirinden fazla. Bütçe dengesini sağlamak lazım. Öncelikli olarak bunu sağlayacağız. Bir taraftan da geçmiş dönemde birikmiş, bazılarıyla ilgili haciz kararları aldırılmış borçlar var. Bunların bir an önce ortadan kaldıracağız. Onlarla ilgili sahip olduğumuz bazı gayrimenkullerden devirler ve satışlar yapacağız. Bu olmak zorunda" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Tugay satış düğmesine bastı ve tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi mali krizde nefes alabilmek adına, Şemikler ve İmbatlı mahallesinde bulunan daireleri satışa çıkardı. 10 dairenin tahmini bedeli, 5,5 Milyon Türk Lirası'nı geçerken, ihalenin yapılacağı yer Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonu olarak belirlendi. İhale tarihi olarak 6 Ağustos belirlenirken, ihale açık teklif usulü şeklinde gerçekleşecek.

"ŞEFFAF OLSUN"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Karşıyaka belediye başkanı ismen değişti ama yönetim tarzı olarak değişmedi. Cemil Tugay gelir gelmez ilk işi Zübeyde Hanım mahallesinde bulunan eski başkan Cevat Durak'ın da siyaset tarihin en büyük kompleksi dediği Sosyal Yaşam Tesisi'ni Büyükşehir'e satma noktasına geldi. Belediyenin tüm mali yapısını ortaya dökmesini ve aynı zamanda tasarruf tedbirlerini alarak bu tedbirlerin ne kadar artı bir nakit kazandırdığını göstermesi lazım. Bu borçların nasıl ödeneceğini bilmemiz lazım. Kalan nakit parada yetmezse gerçekten belediyenin özvarlığı satılacaksa biz karşı değiliz. Ama şeffaf ve net olarak açıklanması lazım. Bu satışlar gerçekleşiyor, ne yazık ki hiçbirşey bilmediğimiz için süreci özümseyemiyoruz. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz 43 milyon borç ödediğini söylüyor. O zaman belediyenin bütün borçlarının 14 ayda bitmesi gerekiyor. Biz Tugay'dan şunu bekliyoruz. Yönetmiş olduğu tasarruf politikasını net bir şekilde açıklaması ve oluşan tasarrufla da borçları nasıl ödeyeceğini göstermesi lazım. Satış üstüne satış yapıyor. Karşıyaka'yı satmamaya mı geldi? Neyi neden sattığı bilinmiyor" dedi.