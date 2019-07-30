Denizlispor şov yaptı

Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin'in, "Süper Lig'i ilk 5 sırada bitereceğiz" açıklamasının ardından kolları sıvayan yönetim yaz döneminde çok önemli isimleri kadroya dahil etti. İlk olarak Trabzonspor'dan Hugo Rodallega transferiyle camiayı coşturan kurmaylar en son İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan sol kanat Bakary Sako'yu da resmen renklerine bağlayarak önemli bir takviye gerçekleştirdi.

KADROSUNU KORUDU

Üst üste bombaları patlatan Ege ekibi Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes, stoper Cristian Sapunaru, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Beşiktaş'tan orta saha Sedat, Akhisarspor'dan stoper Mustafa ve sağ bek Zeki ile Leeds United'tan forvet Sacko'yu kadrosuna dahil ederek vitrinini yeniledi. İç transferde de hareketli günler geçiren Denizlispor kaleci Stachkhowiak, Recep Niyaz, Aissati, Oğuz, Keremcan ve Mehmet Akyüz gibi önemli oyuncularını takımda tuttu.

TRANSFER DAHA BİTMEDİ

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya başlayan yeşil-siyahlılarda transfer hamleleri henüz bitmedi. 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonu öncesi tam gaz arayışlarını sürdüren Denizlispor'un 2 futbolcunun daha işini bitirdiği öğrenildi. Denizlispor yönetimi Portekiz'de Vitoria Guimares forması giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estipuan ile yine Portekiz'in Belenenses ekibinde top koşturan 30 yaşındaki defans Zakarya Berdgich ile anlaşma sağladı. Kurmayların hafta ortasına kadar Estipuan ve Berdgich'e resmi sözleşme imzalatacağı kaydedildi.