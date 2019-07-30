Göztepe Sanneh’i getirdi

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TRANSFER döneminde şu ana kadar 5 takviye gerçekleştiren Süper Lig temsilcisi Göztepe, Gambiyalı stoper Bubacarr Sanneh'le her konuda anlaşma sağladı.Teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda Belçika ekibi Anderlecht'te forma giyen Bubacarr Sanneh, Anderlecht Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin bu sezonki planlarında da yer almıyor. Göztepe'nin futbolcunun kiralanması için de kulübüyle anlaşmaya vardı. CELTIC ILE TEMASLAR SÜRÜYORAvrupa'daki kariyerine Danimarka ekiplerinden Horsens'te başlayan Bubacarr Sanneh, 2017-2018 sezonunun devre arasında diğer Danimarka takımı Midtjlland'a gitti. Süper Lig'de savunma transferlerine ağırlık veren İzmir ekibi, sol bek transferi için de gaza bastı.