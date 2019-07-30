Hukuk okurken nalbantlığı seçti

İZMIR'IN Tire ilçesindeki 62 yıllık nalbant ustası Ahmet Nalbant (67), mesleğin son temsilcilerinden. Meslek aşkına hukuk fakültesinden vazgeçen emektar usta, özelikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda başarılı bir ressam olan Nalbant, Fransızca da biliyor. İyi bir müzik kulağına sahip olan Ahmet usta, nal çakarken çekiçle nalı enstrüman olarak kullanarak ortaya melodiler çıkartıyor. 5 yaşından bu tarafa mesleğin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Nalbant, "Çocukluk yıllarından bu yana ata mesleğimiz olan nalbantlık mesleğini sürdürüyorum. Ömrüm yettiği sürece bu mesleği devam ettireceğim" dedi.

'MESLEĞIME AŞIĞIM'

Nalbant, "Gençlik yıllarımda hukuk fakültesini kazandım. Aklımda ise hep mesleğim vardı. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakarak Tire'ye döndüm ve mesleğime devam etme kararı aldım. Mesleğe aşığım. Yaptığım seçimden dolayı hiç pişman değilim" dedi.