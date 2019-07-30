İzmirli avukat sette yönetmenlik yapıyor

İzmir'de avukatlık yapan Özlem Özel, bir yandan mahkeme salonlarında müvekkillerini savunurken diğer yandan yazıp yönettiği filmle memleketini dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Avukat Özel, evlerini ve yakınlarını kaybettiği 1995'te yaşanan Dinar depreminin ardından ailesiyle İzmir'e taşındı. Etkilendiği olaylardan sonra İzmir'de bir kompozisyon yarışmasında henüz 8 yaşındayken birincilik ödülü alan Özlem Özel, daha sonra senaryo yazmaya başladı. Hayalinde hep doğup büyüdüğü yerlerin filmini çekmek olan genç avukat, bunun üzerine geçen yıl, hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

'YAZMAK HOBİM'

Özlem Özel, Gülden Dudarık ile Savaş Özkul gibi tanınmış profesyonel oyuncuların yer aldığı, 1990'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ağabey-kardeşin yaşadıkları zorlukları ve kendi aralarındaki sessiz anlaşmazlığı anlatan "Gelincik Kırmızı" filmini çekmeyi başardı. İnsanların bu hayatta mutlaka hobisinin olması gerektiğini ifade eden Özel, kendisinin de bu doğrultuda yaşamaya çalıştığını dile getirdi. Söz konusu filmi çekerken zorluklarla karşılaştığını ama hiç bir zaman pes etmeyi düşünmediğini belirten Özel, "Yaklaşık 5 yıldır avukatlık yapıyorum. Ama çocukluğumdan itibaren yazmak hep hayalimde olan bir şeydi. Sonunda bu senaryoya dönüştü. Uzun süredir, bu anlamda çalışıyorum ve geçen yıl yaşadıklarım, hikayeler derken yazdığım senaryonun filmini 15 günde çektik. Şimdi yeni yeni festivallere katılmaya başladık. İngiltere'de bir yarışmanın seçkisine katıldık, Toronto'da bir festivalde yarı finalist olduk, şu anda Arjantin'de bir film festivalindeyiz. Bu şekilde festival yolculuğumuz devam ediyor" dedi.