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Kafeteryada tüp patladı

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Kafeteryada tüp patladı
İzmır'de Ödemiş'in tarihi eserleri ve evleriyle bilinen mahallesi Birgi'de Papaz Deresi mevkiinde bulunan kafeteryanın mutfak bölümünde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının diğer tüplere sıçramaması için kafeterya çalışanları yoğun çaba harcasa da başka tüplerin de patlamasıyla yangın büyüdü. İşletmeci Uğur Dikicioğlu patlama sırasında başından yaralandı. Kafeteryada bulunan turistler ve çalışanlar tahliye edilirken yangına ilk etapta çevre sakinleri kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. İtfaiyenin ve belediye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak tarihi yapı küle döndü. Yangından çevredeki bazı konutlar da hasar gördü.
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Kafeteryada tüp patladı
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