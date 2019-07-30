Lebip Timor: Çetin Başkan

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR başkanı Ali Çetin, göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı işlerle adeta göz kamaştırıyor. Takım, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitirirken başkanın yoğun çabası ve yarattığı aile ortamı hep öne çıktı. Şehir ile bütünleşmeyi ve barışı sağladı. BOŞALAN tribünler doldu ve sonunda şampiyonluk geldi.Stadın kapasitesi artarken, yapılan localar kulübe büyük bir gelir sağlayacak. En önemlisi başkan elini çabuk tutarak stadı sezonun açılış maçına yetiştirecek. Bunlar kolay işler değil. Denizlispor adınagidiyorsa bu başarı ayakta alkışlanır. Soyadı gibi çetin çıktı başkan. Tuttuğunu koparan yapısıyla hem sportif olarak hem de ekonomik olarak örnek bir kulüp yaptı Denizlispor'u. Böyle başkanlara kentin ve taraftarların sahip çıkması lazım. Zira yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla bu desteği hak eden bir başkanları var.