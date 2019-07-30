Menemen’den bakayoko’ya özel davet

TFF 1. Lig'de transferin en hareketli takımlarından olan Menemenspor'un Fransız golcü Axel Bakayoko ile ilgilendiği ifade edildi. Son olarak İsviçre'nin St. Gallen takımında top koşturan 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Ege ekibinin Bakayoko'yu İzmir'e davet ettiği vurgulandı. Forvet'in yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen genç oyuncu kariyerinde Fransa'da Sochaux ve İtalya'da Inter formalarını giydi.

HALIL İBRAHIM ATAĞI

Öte yandan Menemenspor, İstanbulspor'un sol kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez'in peşine düştü. Geçen sezon sarı- siyahlılarla 11 maça çıkıp 2 gol atan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu sürdürdüğü öğrenildi. Halil İbrahim'in de İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ve transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı bildirildi.