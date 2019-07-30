Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > “Türkıye, bılımın ışığında koşmalı”

“Türkıye, bılımın ışığında koşmalı”

Giriş Tarihi: 30.7.2019
“Türkıye, bılımın ışığında koşmalı”
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı makamında ziyaret etti. Rektör Baran, üniversitenin araştırma merkezini de gezen Pakdemirli'ye üniversitedeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesinin bilimle olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Gelecek 10 yıllar bilgi teknolojisi çağı olacak. Bu anlamda üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı iş birliğine gitmesi lazım. Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım. Özellikle bilgi teknolojileri bakımından" dedi. Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Türkıye, bılımın ışığında koşmalı”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN