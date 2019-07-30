“Türkıye, bılımın ışığında koşmalı”

BUGÜN NELER OLDU

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı makamında ziyaret etti. Rektör Baran, üniversitenin araştırma merkezini de gezen Pakdemirli'ye üniversitedeki çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesinin bilimle olacağını vurgulayan Pakdemirli, "Gelecek 10 yıllar bilgi teknolojisi çağı olacak. Bu anlamda üniversite sanayi iş birliği çok önemli. Üniversitelerimizde bu yönde bir eksiklik var. Üniversitelerimizi dünya çapında iş yapan, bilim üretir hale getirmemiz lazım. Burada uluslararası kuruluşlarla üniversitelerimizin çok sıkı iş birliğine gitmesi lazım. Türkiye'nin daha hızlı koşması gerekiyor. Zamanında bazı trenleri kaçırmışız. Şimdi bu trenlere son vagonda da olsa atlamamız lazım. Özellikle bilgi teknolojileri bakımından" dedi. Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti.