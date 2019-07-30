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Üretıcının yanında

’de Başkan , Buldan’da üzüm üreticileri ile buluştu, ‘Yanınızdayım’ mesajı verdi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Üretıcının yanında
DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan İlçesinin Doğan Mahallesi'ni ziyaret ederek, üzüm üreticileri ile bir araya geldi. AIEAEI
Üzüm Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim ve üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Osman Zolan, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Başta üzüm yetiştiricileri olmak üzere çiftçiler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Doğan Mahallesi'ne kazandırdığı kantar için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan ise, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını, taleplerini karşılamak için aynı azim ve heyecanla gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Üzüm üreticilerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin önemli bir ihtiyacını karşıladığımız için mutluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimize desteğimiz sürecek. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
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