Afra Eylül’den müjdeli haber

Izmirli Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocugu olan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Akut Myeloid Lösemi tedavisi gören Afra Eylül'e (3), 28 Haziran'da kök hücre nakli yapıldı. Yurt içinde tespit edilen 3 donörün en uygunundan alınan kök hücrenin Afra'ya uyum sagladıgı tespit edildi. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik Iligi Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savas Kansoy, Afra Eylül Arabacı'nın saglık durumunun iyiye gittigini belirterek, "Hastamızı birkaç gün içinde taburcu edecegiz." dedi.

AİLE ÇOK MUTLU

Afra'nın annesi Altun Arabacı, kızının 2 yıldır mücadele ettigi kanseri yendigini belirterek, "Mutlulugumu ifade edecek kelime bulamıyorum. Donöre çok tesekkür ediyorum, onu tanımayı çok istiyorum. Dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan herkese çok tesekkür ediyorum" diye konustu. Baba Recep Arabacı da kendilerine destek veren herkese tesekkür borçlu olduklarını, uygun donör bulundugu ve kızı saglıgına kavustugu için çok mutlu olduklarını aktardı. Down sendromlu bireylerde kök hücre naklinin diger hastalara göre daha riskli oldugunu bildiklerini ifade eden Arabacı, doktorların çabası ve sevenlerinin dualarıyla zor günleri atlattıklarını dile getirdi. Can kurtarmak isteyen herkesikavusacagımız günü bekliyoruz."

ifadesini kullandı. Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı'ya kök hücre bagısına davet eden Arabacı, vücudundaki kötü hücreleri

baskılayacak kemoterapi uygulanmıs, tedavi süresince Afra'nın hikayesi sosyal medyada yogun ilgi görmüs ve binlerce kisi donör olmak için basvurmustu