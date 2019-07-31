Atık camlar geri dönüşüme gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıklar geri dönüşümle ekonomiye katkı oluyor. Kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da tesislerde işlendikten sonra dönüşüyor. İnşaatlardan, mobilyacılardan ve nakliye aşamasında kırılan camlar geri dönüşüm tesislerine kamyonlar aracılığıyla getiriliyor. İlk aşamada çöplerden temizlenen atık camlar, daha sonra renklerine göre ayrıştırılıyor. Daha sonra kırıcılara getirilen atık camlar boyutlara göre makinelere gönderiliyor. Son olarak kadınlar tarafından yeniden hassas temizlikleri yapılan camlar, cam sanayinin yanından seramik, granit, fayans sektöründe kullanılıyor.

YILDA 25 BİN TON

Mutfaklarda, banyolarda, iş hanlarında kullanılan seramiklerdeki parlaklıklar da atık camlar aracılığıyla sağlanıyor. Torbalı ilçesinde bulunan Ekinoks Cam Ayna Geri Dönüşüm Genel Müdürü Derya Aynacı, son yıllarda geri dönüşüm sanayinin popüler hale geldiğini söyledi. Kağıt ve plastik geri dönüşümünün kamuoyunda cama göre daha çok bilindiğine işaret eden Aynacı, cam geri dönüşümün oranın diğer maddelere göre daha yüksek olduğunu dile getirdi. Geçen yıl yaklaşık 25 bin ton cam işlediklerini ifade eden Aynacı, "Düz cam ve aynada geri dönüştürme yüzde 90'nın üzerinde" diye konuştu. Tesiste işlenen ve mikron boyutta kırılan camların yeniden ham madde olduğuna işaret eden Aynacı, "Geri dönüşümden anlamayan insanlar da bu sektöre girmek istiyor. Parası olan herkesin gireceği bir iş değil. Uzmanlık gerektiriyor. Sistemi bilmeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu. Aynacı, geri dönüşümün daha da büyümesi için eğitim konusuna vurgu yaparak, "Yeni nesillerin bilinçlenmesiyle atıkların dönüşümü daha bilinçli olacaktır. Geri dönüşümü yeni nesil büyütecek." dedi.