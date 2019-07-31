Denızlı, Murawskı’yı de aldı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor bir transfere daha imza attı. Son olarak Kolombiyalı golcü Estupinan ve Faslı defans Bergdich'i renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'yi de kadrosuna kattı. Murawski, imza töreni sonrası Atatürk Stadı'nı ve Haluk Ulusoy Tesisleri'ni gezdi.

İLK 5 İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kadrolarını Murawski ile güçlendirdiklerini belirterek, ilk 5 hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Teknik direktör Yücel İldiz ise, "Yeni transferlerimizden Zeki'nin burnu kırıldı. En az bir hafta takımla olmayacak. Ankaragücü'nden gelen Sacko da milli takımda sakatlandı. Onun da tedavi süreci olacak. Yoğun tempoyla Süper Lig'e hazırlanıyoruz. Birkaç transfer daha gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.