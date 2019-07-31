Gözlük ve lenslere dikkat

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, yaz aylarında tercih edilen gözlük ve lenslerin ultraviyole emici özellikleri olması gerektiği konusunda uyarıyor. Gözün etrafındaki korunaklı kemik yapı, göz kapakları, kaş ve kirpiklerin göze gelen ışınları bir miktar engellediğini belirten Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nden Op. Dr. Mucize Yararcan, göze ulaşan zararlı ışınların bir kısmının kornea ve lens denilen gözün kırıcı merceklerinde emildiğini söyledi. Güneş ışığına aşırı maruz kalmanın ciddi göz hastalıklarına neden olabileceğini söyleyen Yararcan, "Güneşe uzun süreli maruz kalma gözün ön tabakalarına zarar verebilirken, güneş ışığına direkt olarak bakmak makula denilen ayrıntılı ve renkli görmeyi sağlayan görme merkezinde yanıklar oluşturup kalıcı görme kayıplarına yol açabilmektedir. Kullanılan kontakt lenslerin ve katarakt ameliyatlarında göz içine yerleştirilen merceklerin UV emici özellikleri olması gerekmektedir. İdeal bir gözlüğü camı UV ve IR ışınları emerek tam koruma sağlar" dedi.