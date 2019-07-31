Göztepe’de sola yine LEO geliyor

GALATASARAY'DAN golcü Eren Derdiyok, Menemenspor'dan stoper Veli, Hatayspor'dan sağ bek Murat, Borussia Dortmund'tan orta saha Hüseyin ve Pendikspor'dan on numara Bahadır'ı resmen kadrosuna katıp, Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la el sıkışan Göztepe, sol bekini buldu.
Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu Leo Schwechlen ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncuyla her konuda mutabakata varan sarı-kırmızılıların transferi büyük ölçüde bitirdiği ifade edildi. Yeni sezonda Erzurumspor'un kadrosunda düşünülmeyen Leo'nun lacivert-beyazlılardan kolaylık beklediği vurgulandı. Göz-Göz'e 2016- 2017 sezonunda 1. Lig'de oynadığı dönem Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis'ten transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, o sene Play-Off'lar dahil 36 lig maçına çıkıp Göztepe'de Süper Lig sevinci yaşadı.