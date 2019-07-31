Kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Çesme ve Seferihisar ilçelerinde üç ayrı kaçak göçmen operasyonu yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlıgı ekipleri ilk olarak Çesme açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan bottaki Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Çesme'de Karaabdullah Burnu'nun güneyinde ekipler tarafından hareket halinde tespit edilen botta 45 kaçak göçmen yakalandı. Seferihisar'daki Sıgacık Körfezi'nde lastik bot içerisinde 62 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 120 kaçak göçmen, kimlik tespit islemlerinin tamamlanmasının ardından Il Göç Idaresi Müdürlügü'ne teslim edildi.