Folkart Ege kupası için geri sayım

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin bu sezon 47'nci kez düzenleyeceği Folkart TSYD Ege Kupası'nın tanıtım toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Organizasyona TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir Ticaret Odası Başkan Vekili İrfan Erol, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Karşıyaka yöneticisi Cem Değirmencioğlu ve Menemenspor yönetim kurulu üyesi Ali Kaşarcı katıldı. TSYD kupalarının tarihi değeri olduğunu anlatan Okumuş, "Futbolun endüstrileşmesi kendini hissettirdikçe geleneksel kupalar ortadan kalktı. Bir istisnamız var, o da İzmir. İzmir bu yıl 47'nci kez turnuvayı düzenleyebiliyor. Kupa TSYD'nin organizasyonu olsa da bu İzmir'in bir markasıdır. İzmir'deki spor kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın destekleri ve saygın marka olan Folkart'ın ana sponsorluğunda turnuvamızı düzenliyoruz. Atatürk Stadı'nı bize tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve bizlere katkı veren Büyükşehir Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



6 AĞUSTOS'TA ATATÜRK'TE

ALTAY, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor'un turnuvada boy göstereceğini turnuva, 6-7 ve 9 Ağustos tarihlerinde Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçlar 19.30'da başlayacak ve biletler 10 TL'den satışa çıkacak. İlk maç 6 Ağustos'ta Altay-Altınordu arasında olacak. 7 Ağustos'ta ise Menemenspor-Karşıyaka karşılaşacak. İlk maçları kazanan ekipler, 9 Ağustos'ta final müsabakasına çıkacaklar.