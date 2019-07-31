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Kestanepazarı’nda Dayhan dönemi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Kestanepazarı’nda Dayhan dönemi
TÜRKİYE'NİN en köklü hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitim merkezi olan Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde Merhum Onursal Başkan Hasan Dayhan'ın oğlu Cüneyd Dayhan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Dayhan, görevini Başkan Çoşkun Akın'dan devraldı. STK'larda görev alarak, milletin mutluluğu ve huzuru için, vatan millet yolunda çalışmanın kendisine ailevi bir miras olarak kaldığını belirten Dayhan, &quot;Değerli büyüklerim bayrağı devralmamı uygun gördü. Halka hizmet Hakk'a hizmettir düşüncesiyle çıktığımız bu yolda Kestanepazarı gönüllüleriyle birlikte, kurumlarımızda ücretsiz yatılı hafızlık ve Kur'an-ı Kerim eğitim gören 600 öğrencimizin geleceğe daha iyi hazırlanmaları için çalışmaya devam edeceğiz&quot; dedi.
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Kestanepazarı’nda Dayhan dönemi
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