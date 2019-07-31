Koltuğa oturdu sözlerini unuttu

AKİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın görevde geçirdiği 100 gününü, Bostanlı'daki restoranda düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Çiftçioğlu, Tugay'ın şimdiye kadar ilçenin sorunlarının çözümüne yönelik hiçbir adım atmadığını ve belediyeye ait gayrimenkulleri satmaya başladığını ileri sürdü. Tugay'ın seçimden önce "Çılgın projelerim var" dediğini hatırlatan Çiftçioğlu, "Sayın Tugay, şimdi ne olduysa tek projeden bahsetmiyor. Mazbatayı alır almaz bütün projelerini unuttu. Ne yazık ki aldatılan, zamanı çalınan, hayal kırıklığına uğratılan, önceki dönemlerde olduğu gibi yine Karşıyaka halkı oluyor. Karşıyakalılar artık bıktı" diye konuştu.

"KULÜBE DESTEK OL"

Tugay'ın kontenjanından belediye meclis üyesi olan bir kişinin, belediye bünyesinde 3 milyon liralık bütçe ile basketbol takımı kurulması için görevlendirildiğini ve bu konuda çalışma yaptırıldığını bildiklerini söyledi. Çiftçioğlu, "Avrupa kupaları almış, basketbolda simge bir kulübümüz varken, neden böyle bir oluşuma gidilme kararı alınıp, çalışma başlatıldı? Tugay'ın, Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol şubesinin 2019- 2020 sezonuna ait tüm giderlerini belediye tarafından karşılanacağı söylemi dilden dile yayılırken, belediye şu ana kadar futbol şubesi için ne kadar ve hangi yardımlarda bulundu?" dedi.

ATAMA VURGUSU

İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden Kent A.Ş.'de 1500 TL olan huzur hakkının 6 bin 500 TL'ye çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Manisa Şehzadaler ilçesinde ikametgahı olan, hiçbir finans yönetimi tecrübesi olmayan Cenk Erdöl adlı kişi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle mi Kent A.Ş.'de finansın başına getirildi? Bu liyakatsız atamayı yapmanı, sana kim ve neden rica etti. Belediye şirketlerinden yönetici olarak aldığın maaşların toplamı ne kadar? Kent A.Ş. yönetimine, Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle birlikte Hakan Memiş danışman olarak atandı. Bu kişinin 15 bin TL'nin üzerinde maaş aldığını öğrenmekteyiz. Bu kişinin liyakatını nasıl açıklayacaksınız? Sadece bu kadar da değil. Foça Belediye Meclis üyesi olan Hakan Barçın da Kent A.Ş.'de danışman olarak görevlendirildi. Karşıyaka'da başka nitelikli insan yok muydu da böyle bir atama yapıldı? Sayın Tugay, Belediye Meclis üyesi Murat Aydın'ı, Personel A.Ş.'ye yönetim kurulu başkanı olarak atadınız. Ancak öğrendik ki Murat Aydın, Bayraklı Belediyesi'nin bir şirketinde genel müdür yardımcılığı yapıyor ve buradan da gelir sağlıyor?"