Nefes alan yaşam alanları üretiyoruz

İZMIR'IN merkezinde doğayla iç içe projeler hayata geçiren Tanyer Yapı'nın, Narlıdere'deki son projesi BulutOrman Evleri'nin ön teslimi başladı. Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, manzarası ve doğasıyla ön plana çıkan projedeki dairelerde modern ve sade bir çizgi sunduklarını söyledi. Çocuklu ailelere, genç çalışan profiline hatta öğrencilere bile hitap eden akıllı dairelerin yeşil bina olma özelliği ile ön plana çıktığını kaydeden Tanyer, "Şehir ile diyaloğu güçlü, doğanın huzuruyla bütünleşen konut projeleri hayata geçiriyoruz. Evlerin sadece yüksek kalite malzeme ve teknolojik cihazlara sahip olması yeterli değil, sosyal hayatın ön planda olması da bizim için önemli" diye konuştu.

DOĞAYLA İÇ İÇE

Projede yaşayanların sosyalleşebileceği, dinlenebileceği, eğlenebileceği mekanların, yaşam alanlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Taylan Tanyer, "Projelerimize konut sahiplerinin kendilerini mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlayacak alanları yerleştiriyoruz. BulutOrman Evleri'nde hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak sahiplerine nefes aldıran fitness salonu, sauna, açık ve kapalı yüzme havuzu ile aktif ve dinç bir yaşam yer alacak" dedi. BulutOrman Evleri'nin en önemli ayrıcalığının doğası ve temiz havası olduğunu da vurgulayan Tanyer, "Sadece ev inşa etmiyoruz. Vadi, körfez ve orman manzarasıyla bütünleşen BulutOrman Evleri, bizim gibi nefes alan, yaşayan bir proje olacak" ifadesini kullandı.