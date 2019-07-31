Soyer’den itiraf gibi açıklama

Yaptığı her açıklama ayrı bir olay olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) Meclis Toplantısı'nda yeni bir gafa imza attı. Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili konuşan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı. Çok sıkışık bir zaman dilimi içinde yaşadığımı düşünürdüm o zaman. Ama lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum. Buradaki zamanı yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşadım" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer'in bu sözlerini eleştirerek, şarkıcı Metin Işık'ın 'Lay lay lom' parçasını, "Sayın Tunç Soyer, çok doğru bir ifade kullanmış. 2004-2014 yılları arasındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini 'lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum' şeklinde değerlendirmiş. Tebrikler. Doğru söze ne hacet" diyerek paylaştı.

10 YILI BÖYLE GEÇİRDİ

Kaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Tunç Soyer, 2004-2014 yılları arasındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini 'lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum' şeklinde değerlendirmiş. Tebrikler. Doğru söze ne hacet... Biz de aynısını söylüyoruz sürekli. Seferihisar'da bolca yurtdışı gezileriyle, bütçe deliğini kapatmak için de satılan onlarca belediye arazisinin yitip gitmesiyle geçen bir 10 yıl... Kendi ifadesiyle, lay lay lom ile geçen yıllar... Sayın Tunç Soyer bu itirafıyla Seferihisar'a ve Seferihisarlı hemşehrilerimize alanen hakaret etmiştir, bu güzelim ilçenin yıllarını heba ettiğini de kendi ağzıyla açıklamıştır. Her işte yaptığı gibi, yarın yine "özür diliyorum, yanlış anlaşıldım, çok pardon" der ve pişkince yoluna devam eder. 10 yıl7 'lay lay lom' ile geçirdiği zamanlarının bir yenisini de bu 5 yıla ekler. Olan yine İzmir'imize olur. Yazık. Sayın Soyer lay lay lom deyince, Metin Işık'ın seslendirdiği bir parça geldi aklıma. Nakarat kısmı bu duruma çok uyuyor. Yüksek sesle dinlemesi için kendisine gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

ENKAZ BIRAKMIŞTI

Başkan Soyer, iki dönem görev yaptığı Seferihisar'da adeta bir enkaz bırakmıştı. Belediye çalışanların maaşları aksatmasına rağmen 178 kez yurt dışına çıkan Soyer, borç batağındaki Seferihisar Belediyesi'nin milyonluk arazilerini arka arkaya satmıştı. Ortalama her yılın neredeyse 3 ayını yabancı ülkelerde geçen Soyer'in seyahatlerinin sadece bilet ücreti 525 bin lirayı bulmuştu. Arkasında 150 milyon lira borç bırakan Soyer'in başkanlığında belediye bütçesi her yıl ortalama 20-30 milyon liralık açık vermişti. Soyer, göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya satmıştı.