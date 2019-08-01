Akyüz, Denizli’den Avustralya’ya gidiyor

Süper Lig'de 2019- 2020 sezonuna iddialı hazırlanan Yukatel Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı. Tecrübeli golcü için Western Sydney Wanderers kulübü yeşil-siyahlıların kapısını çaldı. Resmi teklifi Denizlispor'a ileten Avustralya ekibinin cevap beklediği bildirilirken, Akyüz'e karşılık 1 milyon Euro bonservis bedeli istendi. Deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir boyut getirmeyi planladığı ve Avustralya'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

RİZE DE OĞUZ YILMAZ'I İSTİYOR

Denizlispor'a 2017- 2018 sezonunun devre arasında gelen 33 yaşındaki forvet, ilk yılında 15 maçta 12 gol attı. Bu arada Denizlispor'un son olarak Kayserispor forması giyen orta saha oyuncusu Şamil Çinaz'la ilgilendiği iddia edildi. Çaykur Rizespor'un da Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz'a talip olduğu açıklandı.