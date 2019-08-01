Bergama halkın belediyesi oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığı'nı kazanan ve 8 Nisan'da Başkanlık koltuğuna oturan Ak Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilk 100 gününü değerlendirdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren tüm faaliyet ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaya özen gösterdiğini söyleyen Başkan Koştu, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışına sahip olduklarını belirtti. Seçim öncesinde olduğu gibi sonrasında hemşerileriyle her fırsatta bir araya gelmeye çok önem verdiğinin altını çizen Hakan Koştu ilk olarak Belediyeyi halkın belediyesi haline getirdiklerinin altını çizerek "doğma büyüme bir Bergamalı olarak, her zaman hemşerilerimle bir araydım ve olmaya da devam edeceğim. Mümkün olduğunca iyi günlerinde, kötü günlerinde onların yanında bulunarak, Başkanlık makamının kapılarını halkımıza açarak, onlardan aldığımız güçle şehrimizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz" dedi.

TOKİ BELİRLENDİ

Borçlu bir belediye devraldıklarını ancak bunu bahane etmediklerini ifade eden Hakan Koştu, mazeret değil, çözüm ürettiklerini, kısıtlı bütçeye rağmen, birçok çalışmayı başlattıklarını kaydetti. Bergama'nın özelikle tarım, turizm ve belediyecilik anlamında hak ettiği yerde olmadığını ancak hükümetin desteği ile önümüzdeki 5 yılda Bergama'yı hizmetle tanıştıracaklarını anlattı. Başkan Hakan Koştu, "Bu kısa sürede, seçimlerden önce sözünü verdiğimiz birçok projede ciddi mesafeler kat ettik. Bunlardan biri TOKİ konutları. Halkımızın haklı beklentilerinden olan TOKİ konutlarında geçtiğimiz hafta hak sahipleri belirlendi. İlk etapta 293 vatandaşımızın yararlanacağı TOKİ inşaatları etap etap devam edecek. Seçimden önce takipçisi olacağına söz verdiğimiz doğalgaz konusundaki çalışmalara hemen başlayarak tam gaz devam ettiriyoruz. Çok kısa bir sürede ilçemizin büyük bölümünde doğalgazı yaygınlaştırmış olacağız. Bu konunun yakından takipçisiyiz" dedi.

'YOLLAR ÖNCELİĞİMİZ'

Dünya Kenti olarak övündüğümüz Bergama'da ne yazık ki yollarımızın en büyük eksiklik ve sorun olarak konuşuluyor olmasını asla güzel Bergamamıza yakıştıramıyoruz. Göreve gelir gelmez, ivedilikle bu çağdışı sorunun çözümü için belediyemizin ilgili birimleriyle bir yol haritası belirledik. Doğalgaz, Telekom ve diğer altyapı çalışmalarının en kısa sürede sonlanmasını sağlayarak, üstyapı düzenlemelerini de sırasıyla tamamlayacağız. Bu çalışmalarımız kapsamında merkez ve kırsaldaki birçok mahallelerimizdeki acil yol bakım ve onarımlar devam ediyor. Yıllardır turizmden hak ettiği payı alamayan Bergama için önümüzdeki 5 yılı fırsata çevireceğiz" dedi.