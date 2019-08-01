CHP’li başkandan muhtarlara hakaret

İZMİR'DE mazbatayı aldıktan sonra çıkardığı işçilerle, sorunlarını çözmediği pazarcı esnafıyla gündeme gelen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bu kez de muhtarları karşısına aldı. CHP'li Serdar Aksoy tarafından başlatılan 'Halk Meclisi'ne muhtarların alınmaması Menemen'de krize sebep oldu. Sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, toplumun farklı kesimlerinden katılımın yanı sıra mahallelerden de seçimle belirlenecek kişilerin halk meclisine dahil olması kararı alındı. Mahallelerde seçim yapılması uygulamasına tepki gösteren muhtarlar bir araya gelerek uygulamaya tepki gösterdi.

'BIZI YOK SAYDI'

Halk Meclisleri'ne muhtarların alınmamasına ve muhtarların başına bir müdür atanmasına karşı çıkan muhtarlar, geçtiğimiz günlerde imza topladı. Başkan Aksoy'a şikayetlerini ileten muhtarlar topladıkları imzaları Başkan Aksoy'a sunmak için, Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Gergin başlayan toplantıda, Başkan Aksoy'a şikayetlerini ve imza dilekçelerini ileten muhtarlar, Başkan Aksoy ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Kazımpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Akbaş, Başkan Aksoy ile sözlü tartışmaya girdi. Başkan Aksoy, muhtar Mesut Akbaş'a "Otur yerine lan, adam olun" ifadelerini kullanarak hakaret ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili konuşan muhtar Akbaş, "Biz toplantıda şikayetlerimizi ilettik, imza topladık bu imzaları da ilettik. Halk Meclisi'nde muhtarların da olması gerektiğini, başımıza müdür atamaması gerektiğini söyledik. Başkan Serdar Aksoy, bize hakaret etti ve bana 'Otur lan yerine, adam olun' dedi. Ben de kendisine düzgün konuşması gerektiğini söyledim. Ancak bu sefer ayağa kalktı ve üzerimize yürüdü, belediye başkan yardımcıları araya girdi yoksa bize vurmaya geliyordu" ifadelerini kullandı. Kazımpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Akbaş, yaşanan gelişmeler üzerine Başkan Aksoy hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"BAŞKANA YAKIŞMADI"

Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı Nevzat Güven ise yaşanan olayların bir belediye başkanına yakışmadığını ifade etti. Başkan Aksoy'un muhtarları böldüğünü ifade eden Güven, "Belediye, Halk Meclisi gibi bir uygulamaya her mahalleden bir temsilci seçerek bizleri hiçe saymaktadır. Yerel yönetimlerle vatandaş arasında köprü vazifesi gören bizleri, yok sayamaz. Buna son vermesi için topladığımız imzaları kendisine götürdük. Başkan, kürsüden kalkıp bir anda arkadaşımızın üzerine yürüdü. Hakaret etti. Kesinlikle bir başkana yakışmadı. 'Ben yaptım oldu' mantığı ile hareket ederek bizleri karşısına alıyor. Ayrıca imza veren bazı muhtarları yanına alarak, bizleri ikiye böldü. Keşke biraz daha yapıcı olsaydı. Bir başkan, ortamı yumuşatacağı yerde ortamı daha da gerdi" diye konuştu.