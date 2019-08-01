Damada altın yerine araba parçası

BUGÜN NELER OLDU

erkek kuaförü Erkan Karakeçi, nikahları daha önce kıyılan İpek Karakeçi (24) ile evlerinin önünde yapılan düğünle evlendi. Düğünde, Karakeçi çifti bir süre yakınlarıyla oynayıp eğlendikten sonra, takı törenine geçildi. Çiftin ailesi ve arkadaşları altın ve para takmak için sıraya girdi. Davetlilerden bazıları altın takarken, bazıları da para taktı. Otomobil tutkunu damadın modifiye otomobil parçaları satışı yapan arkadaşı İbrahim Karakılıç (23) da takı sırasına, elinde yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki modifiye egzoz ile girdi. Karakılıç, Karakeçi'nin boynuna kurdeleyle egzozu astı. Damat Karakeçi'nin başka bir arkadaşı ise jant hediye etti. Karakeçi boynuna takılan egzoz ile tekerleğin üzerine çıkarak, oynadı.