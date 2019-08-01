Denizli’de “Termal İyi Gelir Projesi” tanıtıldı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, DENTUROD ile Pamukkale Belediyesi'nin, Pamukkale ve Karahayıt'ın tanıtımı amacıyla hayata geçirdiği Termal İyi Gelir Projesi'nin 4. kampanya dönemi lansmanı yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda konuşan DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, "Pamukkale'yi eski günlerine döndürebilmek için çalışmaya başladık. 2015 yılında Denizli'ye gelen turist sayısı 900 bine kadar düşmüştü. Proje kapsamında yoğun çalışma yaptık. Bu yılki rakamlara baktığımızda, 2019 içerisinde 3 milyon turisti kentimizde ağırlayacağız. Bundan sonraki hedefimiz 3 yıllık sürede 5 milyon turist sayısına ulaşmak" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise kentin 2 bin yıl önce termal sularında tedavi olmak amacıyla gelen insanlara kucak açtığını, Pamukkale ve Karahayıt'ın sularının bugün de insanlara şifa dağıtmaya devam ettiğini dile getirdi. Projenin yeni dönemdeki tanıtım yüzü, oyuncu Wilma Elles ise "Kentteki termal sular çok güzel. Pamukkale dünyada eşsiz bir yer" dedi.