İzka Port hızla tamamlanıyor

İZKA markasının inşaattaki tecrübesini ve gücünü "İzka Port" ile devam ettiren İzka inşaat projenin detaylarını ve satış rakamlarını açıkladı. İzmir'in en merkezi ve değerli semtlerinden Bayraklı Bölgesi'nde yatırım ile hayata geçirilen ve Şubat ayında satışa çıkarılan projede konutların ilk metrekare satış fiyatları 16 bin ile 21 bin lira arasında değişiyor. İzmir'in merkezinde, Bayraklı'nın kalbinde hayata geçirilen ve 2020 yılında yaşamın başlaması hedeflenen proje tamamlandığında, inşaat sektörü tarafından gerçekleştirilen en gösterişli rezidans projesi olmayı hedefliyor.

ÇOK KIYMETLİ

Bölgede sadece mekansal değil, ekonomik, sosyal ve kültürel bir dönüşüme de öncülük edeceklerinin altını çizen İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, "İzka tecrübesini İzka Port ile İzmir'e yansıtıyor ve İzmir'in en eski merkezlerinden Bayraklı'da hem İzmir'in hem de bölgenin ihtiyaç duyduğu bir dönüşüm projesine imza atıyoruz. İzka Port'un bir rezidans kullanım projesi olmasının da avantajıyla bölgenin başta ekonomik olmak üzere her anlamda kalkınmasına da destek olacağız. Bu proje, bizim için çok kıymetli. İzka Port, hem tasarım hem de kullanım değeriyle fark yaratacak" dedi. Bu projemiz için firmamızın prestij projesi diyebiliriz. Biz bu projeyi önce bulunduğu bölge ve sonra sektöre örnek olması için en iyi şekilde yapmak için büyük bir özen ve emek gösteriyoruz" dedi.