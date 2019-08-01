İzmir’de kurban pazarlığı başladı

İzmir Valiliği tarafından belirlenen 235 satış noktasında kurban pazarlıkları başladı. Kurban Bayramı'na 10 gün kala hayvan pazarlarında yavaş yavaş hareketlenme başlarken, bayrama 2-3 gün kala yoğunluğun artması bekleniyor. İzmir Valiliği'nce kentte kurban satışının yapılması amacıyla 235, kesim için ise 281 yer belirlendi. Her yıl satış noktası olarak kullanılan Konak ilçesindeki Yeşildere bölgesine, Türkiye'nin dört bir yanından satıcılar gelmeye başladı. Pazarda, önceki yıllara göre boş alanın fazlalığı dikkat çekti. Üreticiler, bu yıl özellikle küçükbaşların az olduğunu dile getirdi.

MUNDAR OLMASIN

İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen ücrete göre 1. günü büyükbaş kesim ücreti 300 lira, 1. günü küçükbaş hayvan kesimi 100 lira. 2.3. ve 4. günü büyükbaş hayvan kesimi 255 lira, 2. 3. ve 4. Günü küçükbaş hayvan kesim ücreti 75 lira olarak belirlendi. Vatandaşlarımız kurbanlarını sertifikalı kasaplara kestirsinler. 50 liraya kestireceğim diye kurbanlarını mundar etmesinler" diye konuştu. Balçova, Karabağlar, Gaziemir, Buca, Bornova, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka gibi merkez ilçelerde özellikle pazaryerlerinde kurban kesim noktaları oluşturulduğunu belirten Yücelmiş, kurban seçerken de bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öncelikle hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Kurban olması için en az 2 yaşında olması gerekiyor" dedi. Erzurum'da 2 yıl boyunca baktığı büyükbaşlarını satmak için İzmir'e gelen Fırat Tuncay (31), kurbanlıkların fiyatlarının çok artmadığını söyledi. 600- 700 kilogram olan kurbanlıkları 14 bin ile 16 bin lira arasında fiyatlarla sattıklarını belirten Tuncay, kilogramı daha düşük olanları ise 10 bin liraya sattıklarını anlattı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İzmir'e gelen Ferhat Kula (35), "40'a yakın hayvan var. Müşterileri bekliyoruz. Her şeye yüzde 100 zam geldi ama biz az miktarda zam yaptık" dedi.