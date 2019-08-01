Menemen Galip’i istiyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde hız kesmiyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1. Lig için kadrosunu yenileyen sarı-lacivertliler, İstanbulsporlu kanat oyuncusuSportif Direktör Cenk Laleci'nin 32 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı ve en kısa sürede işin resmiyete kavuşacağı bildirildi. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip; Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da da oynadı.