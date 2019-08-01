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Menemen Galip’i istiyor

İlk kez 1. Lig’de yarış verecek kulübü, ’un tecrübeli ismi Galip Güzel’in peşine düştü

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Menemen Galip’i istiyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde hız kesmiyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1. Lig için kadrosunu yenileyen sarı-lacivertliler, İstanbulsporlu kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez ve Gazişehir'in oyun kurucusu Kerim Avcı'nın ardından Osmanlıspor'un tecrübeli orta sahası Galip Güzel'i de renklerine bağlamak için harekete geçti. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin 32 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldığı ve en kısa sürede işin resmiyete kavuşacağı bildirildi. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip; Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da da oynadı.
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Menemen Galip’i istiyor
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