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Üniversiteli karşıyaka

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Üniversiteli karşıyaka
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka liglerin en genç takımlarından birine sahip. Yeşil-kırmızılı ekibin 11 futbolcusu bir yandan 107 yıllık kulübün futbol A Takımında forma giyerken bir yandan da üniversite eğitimlerini sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın öğrenci sporcuları idman ve maçlardan kalan zamanlarını okullarında geçiriyor. Öte yandan Afyonkarahisar'da kamp yapan yeşil-kırmızılılar, dün İzmir ve Karşıyaka'da üst düzey emniyet yetkilisi olarak görev yapan şimdi Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olan Gürsel Yıldız'ı makamında ziyaret etti.
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Üniversiteli karşıyaka
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