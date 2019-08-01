Üniversiteli karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka liglerin en genç takımlarından birine sahip. Yeşil-kırmızılı ekibin 11 futbolcusu bir yandan 107 yıllık kulübün futbol A Takımında forma giyerken bir yandan da üniversite eğitimlerini sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın öğrenci sporcuları idman ve maçlardan kalan zamanlarını okullarında geçiriyor. Öte yandan Afyonkarahisar'da kamp yapan yeşil-kırmızılılar, dün İzmir ve Karşıyaka'da üst düzey emniyet yetkilisi olarak görev yapan şimdi Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olan Gürsel Yıldız'ı makamında ziyaret etti.