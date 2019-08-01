Üniversiteli karşıyaka

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka liglerin en genç takımlarından birine sahip. Yeşil-kırmızılı ekibin 11 futbolcusu bir yandan 107 yıllık kulübün futbol A Takımında forma giyerken bir yandan da üniversite eğitimlerini sürdürüyor. Kaf-Kaf'ın öğrenci sporcuları idman ve maçlardan kalan zamanlarını okullarında geçiriyor.