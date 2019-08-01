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Zihinsel engelliler sahnede buluştu

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Zihinsel engelliler sahnede buluştu
EGE Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından kurulan koro, zihinsel engelliler, anneleri ve gönüllüleri aynı sahnede buluşturdu. Zihinsel engelliler ve anneleri ile gönüllüler koro şefi Seher Önal ile birbirinden güzel şarkıları aynı sahnede seslendiriyor. Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, "5-6 kişiyle başlayan oluşum, 350 kişiye ulaştı. Müzik ile zihinsel engellileri rehabilite ediyoruz. Çocuklarımızı ve ailelerini evden aldık, birbirleriyle tanıştırdık. Hiç konuşmayanlar şarkı söylemeye başladı. Konserlerimiz devam ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi.
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Zihinsel engelliler sahnede buluştu
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