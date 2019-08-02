Buldan’da hasat zamanı

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önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Denizli'nin Buldan ilçesinde hasat dönemi başladı. Ülke genelinde en erken hasadı ilçede yapılan çekirdeksiz Sultaniye üzümü, üreticinin yüzünü güldürdü. 40 bin dönüm arazi üzerinde üretimi yapılan üzümden bu yıl 100 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor. Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçelerinde üretilen çekirdeksiz üzümlerin lezzet ve kalite olarak üst seviyede olduğunu söyledi. Buldan'da 40 bin dönüm üzerinde üzüm üretimi yapıldığını belirten Al, "31 Temmuz'da çekirdeksiz üzüm hasadına başladık. Rekoltemizde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'lik bir artış var. Kalitemiz çok iyi, bölgemizde 100 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz" dedi.