Doğayla iç içe bir okul

Özel Bademler Köyü Koleji klasi tarzın dışına çıkarak öğrenciye özel öğrenim yöntemi uyguluyor. Dr. Maria Montessori'nin geliştirmiş olduğu yöntemin ışığında, deneyler ve bireysel deneyimler üzerine kurulu, her çocuğun kendi hızına göre ayarlanmış bir öğretim yöntemi uyguluyor.

ÖZGÜVEN AŞILIYOR

Özel Bademler Köyü Koleji Kurucusu Melis Kurtel Emin, "Çocuklarımızın okulda sadece akademik değil, hayat eğitimi almalarını hedefliyoruz. Ev işlerinden, tamirat işlerine, hayvan bakımından sebze ve meyve yetiştiriciliğine kadar dünyamızın bir parçası olmayı her yönü ile yerinde öğrenecekler" dedi. Bu yaklaşımın çocukları alçakgönüllü, kendine güvenen, sistemi sorgulayan, ezilmeyen, topluma saygısı olan bireyler olarak yetiştirmeye çalıştığını belirten Melis Kurtel Emin, "Amazon, Google gibi şu anda ön planda olan tüm markaların kurucuları hep Montessori yöntemiyle yetişmiş. Bu yöntemi tam uygulayabilmek için okulun mutlaka doğanın içerisinde olması gerekiyor. Çocuklar burada meyve sebze yetiştiriciliğinden, hayvan bakımına kadar her şeyi deneyimliyor ve yapıyor" dedi. Montessori eğitim yönteminin çocuklara özgüven ve kendi kendine yetebilme yeteneği verdiğini belirten Kurtel Emin, "Ayrıca çocuklara, bu yöntemle empati ve topluma faydalı birey olarak yetişme sorumluluğunu verebildiklerini gördüm. Aile görgüsü ile siz istediğiniz kadar çabalayın, eğitim ve toplum içerisinde pekişmediğinde etkili olamıyorsunuz. Bunların değerini insan kendisi anne baba olmadan anlayamıyor. Okulda da bunlar çocuğa örnek olarak işlenmeli. Montessori yöntemi de 'yetişkinlerin görevi, çocuğun içindeki yeteneği ve gizli gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir' diyor." ifadelerinde bulundu.

REKABET YOK

"Yöntemimizin en önemli özelliklerinden biri de içinde rekabet olmamasıdır" diyen Melis Kurtel Emin, "Hareket özgürlüğünün esas olduğu okulumuzda çocukların enerji seviyesi yüksek olmakla beraber, çalışma zamanı geldiğinde bölünmez Montessori saatlerinde büyük bir motivasyonla kendi çalışmalarını sürdürür ve sürekli üretirler. Çocukların merak ve motivasyonlarının sürekli yüksek olduğu bu ortam ile kazanımları çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde oluyor" dedi.