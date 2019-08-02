Eğitimin yanında sporda da başarı

Öğrencılerının aldığı eğitim ile dünyaya da entegre olmasını amaçlayan Özel Ekin Okulları, öğrencilerini sporda da uluslararası organizasyonlara taşıyor. Avusturya'nın Klangenfurt kentinde her sene düzenlenen "Unıted World Games" Mini Olimpiyatları bu sene de spor sevenler ile buluştu. 15 yıldır, 40'ın üzerinde ülke ve 9 binin üzerinde sporcuya 15 farklı branşta ev sahipliği yapan bu mini spor olimpiyatının bu sene ki Türkiye temsilcisi Özel Ekin Okulları oldu. Seyrek ve Ataşehir kampüslerinden branşlarda ülkemizi temsil etmek üzere 22 öğrenci olimpiyatlara katıldı. Öğrenciler, Avusturya'nın başkenti Viyana, Klangenfurt ve Graz'ın şehir merkezlerini gezdi, Klangenfurt'ta yer alan Minimundus isimli dünya miraslarının minyatürlerinin sergilendiği park ise öğrencilere kültürel anlam da eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı verdi.

İNGİLTERE'DE TURNUVA

Özel Ekin Okulları Seyrek Kampüs Kız Yıldız Voleybol Takımı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen voleybol turnuvasında ülkemizi başarıyla temsil etti. Maçların bitmesinden sonra öğrencler, üniversiteyi gezdi ve John Perry School isimli okulda yarım gün derse girerek yabancı öğretmenler ve öğrencilerle İngiltere eğitim sistemini deneyimleme imkanı buldu. Özel Ekin Okulları Kurucu - Genel Müdürü Yasemin Reşitoğlu, "Öğrencilerimizin fiziksel gelişimleri için okullarımızda her türlü imkanı sağladık. Öğrencilerin performansından memnnuz" dedi.